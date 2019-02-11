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Екатеринбург занял 12 место в рейтинге крупных городов России по соотношению дохода от аренды жилья и средней зарплаты

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2019. Екатеринбург находится на 12 строчке рейтинга крупных городов России по соотношению дохода от аренды жилья и средней зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.



«Несмотря на то, что мы рассматривали цены на долгосрочную, а не посуточную сдачу жилья и для расчета брали зимние ставки, курортные города лидируют по доходности аренды относительно официальных зарплат. Не факт, что там имеет смысл именно покупать квартиры под сдачу, но жителям, у которых есть лишняя свободная площадь, в городах из первой десятки определенно повезло больше, чем остальным», — заявила главный редактор портала недвижимости Domofond.ru Ирина Филатова.



Так, при средней заработной плате 37 тыс. 604 руб. доля арендного дохода составляет 45% при ставке аренды 1-комнатной квартиры в 16 тыс. 923 руб. Средняя ставка аренды 2-комнатной квартиры — 22 тыс. 592 руб., с долей арендного дохода от средней зарплаты 60%.



Выгоднее всего сдавать жилье в Симферополе: аренда «однушки» покрывает 79% средней зарплаты, а двухкомнатной квартиры — 103%. Меньше всего владельцам жилья повезло в Тюмени, где аренда однокомнатной квартиры приносит лишь 23% от среднего оклада. В Москве это соотношение составило 45%, а в Санкт-Петербурге — 39%.

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