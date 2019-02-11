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На национальные проекты с 2019 по 2024 год будет потрачено 25,7 трлн рублей
11 февраль 2019 (15:24)
УрБК, Москва, 11.02.2019. На национальные проекты с 2019 по 2024 год будет потрачено 25,7 трлн руб., следует из информации, опубликованной на сайте правительства.
Весь бюджет национальных проектов РФ до 2024 года оценивается в 25,7 трлн руб., из них 13,158 трлн руб. будет выделено из федерального бюджета, 7,515 трлн руб. — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 трлн руб., еще 147,8 млрд руб. будет предоставлено из государственных внебюджетных фондов. 6,348 трлн руб. планируется потратить на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 4,779 трлн руб. — финансирование проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Расходы на нацпроект «Экология» до 2024 года составят 4,041 трлн руб., на проект «Демография» — 3,105 трлн руб., на проект «Здравоохранение» — 1,725 трлн руб., на проект «Цифровая экономика» — 1,634 трлн руб., на проект ««Жилье и городская среда» — 1,066 трлн руб., на проект «Международная кооперация и экспорт» — 956,8 млрд руб.
На проекты «Образование» и «Наука» до 2024 года предполагается выделить 784,5 млрд и 636 млрд руб. соответственно. На развитие малого и среднего предпринимательства и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы будет направлено 481,5 млрд руб., на нацпроект «Культура» — 113,5 млрд, на проект «Производительность труда и поддержка занятости» — 52,1 млрд руб.
Весь бюджет национальных проектов РФ до 2024 года оценивается в 25,7 трлн руб., из них 13,158 трлн руб. будет выделено из федерального бюджета, 7,515 трлн руб. — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 трлн руб., еще 147,8 млрд руб. будет предоставлено из государственных внебюджетных фондов. 6,348 трлн руб. планируется потратить на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 4,779 трлн руб. — финансирование проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Расходы на нацпроект «Экология» до 2024 года составят 4,041 трлн руб., на проект «Демография» — 3,105 трлн руб., на проект «Здравоохранение» — 1,725 трлн руб., на проект «Цифровая экономика» — 1,634 трлн руб., на проект ««Жилье и городская среда» — 1,066 трлн руб., на проект «Международная кооперация и экспорт» — 956,8 млрд руб.
На проекты «Образование» и «Наука» до 2024 года предполагается выделить 784,5 млрд и 636 млрд руб. соответственно. На развитие малого и среднего предпринимательства и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы будет направлено 481,5 млрд руб., на нацпроект «Культура» — 113,5 млрд, на проект «Производительность труда и поддержка занятости» — 52,1 млрд руб.
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