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На национальные проекты с 2019 по 2024 год будет потрачено 25,7 трлн рублей

УрБК, Москва, 11.02.2019. На национальные проекты с 2019 по 2024 год будет потрачено 25,7 трлн руб., следует из информации, опубликованной на сайте правительства.



Весь бюджет национальных проектов РФ до 2024 года оценивается в 25,7 трлн руб., из них 13,158 трлн руб. будет выделено из федерального бюджета, 7,515 трлн руб. — из внебюджетных источников. Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 трлн руб., еще 147,8 млрд руб. будет предоставлено из государственных внебюджетных фондов. 6,348 трлн руб. планируется потратить на реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 4,779 трлн руб. — финансирование проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Расходы на нацпроект «Экология» до 2024 года составят 4,041 трлн руб., на проект «Демография» — 3,105 трлн руб., на проект «Здравоохранение» — 1,725 трлн руб., на проект «Цифровая экономика» — 1,634 трлн руб., на проект ««Жилье и городская среда» — 1,066 трлн руб., на проект «Международная кооперация и экспорт» — 956,8 млрд руб.



На проекты «Образование» и «Наука» до 2024 года предполагается выделить 784,5 млрд и 636 млрд руб. соответственно. На развитие малого и среднего предпринимательства и поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы будет направлено 481,5 млрд руб., на нацпроект «Культура» — 113,5 млрд, на проект «Производительность труда и поддержка занятости» — 52,1 млрд руб.

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