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Председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров награжден за активную благотворительную деятельность

УрБК, Челябинск, 11.02.2019. Акционер, председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров получил премию «Признание» за активную благотворительную деятельность предприятия. Торжественная церемония награждения состоялась накануне в челябинском Центре международной торговли.



Как сообщает пресс-служба предприятия, авторскую статуэтку — символ премии «Признание» — Александру Федорову вручил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов.



«Благодарю оргкомитет премии и руководство города за высокую оценку нашей деятельности! Хочу отметить, что ответственная социальная политика — одно из приоритетных направлений Группы ЧТПЗ и неотъемлемая часть философии Белой металлургии. Именно поэтому реализация целевых благотворительных проектов в нашей компании носит постоянный характер», — сказал Александр Федоров.



Премией «Признание» ежегодно награждаются выдающиеся челябинцы и предприятия города за значительный вклад в улучшение качества жизни горожан, а также за развитие благотворительной деятельности. Для Группы ЧТПЗ это уже второе «Признание» за активную благотворительную деятельность. Ранее в 2006 году компания становилась лауреатом премии среди промышленных предприятий.



Благотворительные проекты Группы ЧТПЗ, среди которых ежегодный театральный фестиваль «Снежность», духовно-просветительская программа «Росток», Детская школа вокального искусства при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета, направлены на поддержку культурной среды в городах присутствия компании, возрождение и сохранение духовных и нравственных ценностей, культурного наследия страны, а также развитие талантливых детей и молодежи, создание условий для воспитания здорового молодого поколения. Только за 2018 год компания направила на эти цели более 150 млн руб.

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