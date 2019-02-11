Новости дня

Председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров награжден за активную благотворительную деятельность

11 февраль 2019 (11:15)

УрБК, Челябинск, 11.02.2019. Акционер, председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров получил премию «Признание» за активную благотворительную деятельность предприятия. Торжественная церемония награждения состоялась накануне в челябинском Центре международной торговли.

Как сообщает пресс-служба предприятия, авторскую статуэтку — символ премии «Признание» — Александру Федорову вручил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов.

«Благодарю оргкомитет премии и руководство города за высокую оценку нашей деятельности! Хочу отметить, что ответственная социальная политика — одно из приоритетных направлений Группы ЧТПЗ и неотъемлемая часть философии Белой металлургии. Именно поэтому реализация целевых благотворительных проектов в нашей компании носит постоянный характер», — сказал Александр Федоров.

Премией «Признание» ежегодно награждаются выдающиеся челябинцы и предприятия города за значительный вклад в улучшение качества жизни горожан, а также за развитие благотворительной деятельности. Для Группы ЧТПЗ это уже второе «Признание» за активную благотворительную деятельность. Ранее в 2006 году компания становилась лауреатом премии среди промышленных предприятий.

Благотворительные проекты Группы ЧТПЗ, среди которых ежегодный театральный фестиваль «Снежность», духовно-просветительская программа «Росток», Детская школа вокального искусства при Челябинском государственном академическом театре оперы и балета, направлены на поддержку культурной среды в городах присутствия компании, возрождение и сохранение духовных и нравственных ценностей, культурного наследия страны, а также развитие талантливых детей и молодежи, создание условий для воспитания здорового молодого поколения. Только за 2018 год компания направила на эти цели более 150 млн руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: