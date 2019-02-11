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В Челябинской области в суд направлено уголовное дело о хищении изъятой алкопродукции на сумму 11,6 млн рублей

УрБК, Челябинск, 11.02.2019. Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих бывших сотрудников полиции. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, а также организации и пособничестве в фальсификации доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«По версии следствия, в период с 2013 по 2014 год начальник следственного управления УМВД России по городу Челябинску, действуя при пособничестве начальника отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску, организовали фальсификацию следователем ряда доказательств по уголовному делу. Обвиняемые создали организованную преступную группу с целью обогащения путем получения денежных средств от незаконного сбыта изъятой в ходе расследования уголовного дела и запрещенной к гражданскому обороту спиртовой смеси», — говорится в сообщении.



Следователь сфальсифицировал ряд протоколов следственных действий и процессуальных документов по уголовному делу, находящемуся у него в производстве, что способствовало сокрытию следов незаконного сбыта изъятой водно-спиртовой смеси в количестве около 945 тыс. бутылок. После чего сообщники реализовали изъятую продукцию. Полученными от продажи денежными средствами в сумме около 11,6 млн руб. распорядились по своему усмотрению.



Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Челябинска. В ходе расследования сотрудники полиции уволены. Уголовные дела в отношении следователя и двоих соучастников преступления, заключивших досудебные соглашения, находятся на рассмотрении в суде.

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