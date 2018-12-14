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УТПП: Повышение НДС повлечет потери для малого бизнеса
14 декабрь 2018 (14:02)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. От повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2019 году малые предприятия Свердловской области могут получить убытки. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин.
«Крупный бизнес это затронет в меньшей степени потому, что они работают в НДСной зоне. Они пришедший, ушедший НДС зачтут. Там все в порядке. Проблема будет одна: малые предприятия, которые работают без НДС, для них это потеря достаточно ощутимая», — заявил глава УТПП.
Андрей Беседин сомневается, что государство готово к этой реформе, с точки зрения учета налогов, система может дать сбой.
Напомним, действующая ставка налога НДС в России составляет 18%. С 2019 года она вырастет до 20%, что предполагает дополнительный доход для государства в размере 600 млрд руб. ежегодно.
«Крупный бизнес это затронет в меньшей степени потому, что они работают в НДСной зоне. Они пришедший, ушедший НДС зачтут. Там все в порядке. Проблема будет одна: малые предприятия, которые работают без НДС, для них это потеря достаточно ощутимая», — заявил глава УТПП.
Андрей Беседин сомневается, что государство готово к этой реформе, с точки зрения учета налогов, система может дать сбой.
Напомним, действующая ставка налога НДС в России составляет 18%. С 2019 года она вырастет до 20%, что предполагает дополнительный доход для государства в размере 600 млрд руб. ежегодно.
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