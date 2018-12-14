Стабильная ставка

Фотография с сайта Банка России

На очередном заседании совета директоров Банка России, вероятнее всего, ставка будет оставлена неизменной — на уровне 7,5% годовых. По мнению экспертов, текущее положение дел с точки зрения проинфляционных рисков предполагает желание регулятора сохранить на некоторое время ощущение стабильности. Тем не менее на следующем шаге ставку повышать все-таки придется.По итогам прошедшего заседания регулятор обозначил свой основной индикатор, на который он опирается — проинфляционные риски. При этом было подчеркнуто, что несмотря на некоторую стабилизацию, ожидания роста цен сохраняются на достаточно высоком уровне.По мнению экспертов, на декабрьском заседании равновероятны оба варианта — и сохранение, и повышение ставки. Причем даже в том случае, если регулятор решит оставить ключевой параметр без изменений, он все равно вернется к этому вопросу на следующем заседании. В вопросе о повышении ставки эксперты практически единодушны, они расходятся только в сроке этого действия.Эксперты, склоняющиеся к более вероятному срочному повышению ставки, предполагают, что Центробанк может рассчитывать на превентивный эффект своих мер.«Банк России может повысить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта на ближайшем или следующем заседании. Таким способом регулятор сможет смягчить эффекты повышения НДС и вероятной отмены моратория на закупку валюты в рамках бюджетного правила, а также застраховаться от геополитических рисков. К середине 2019 года мы ожидаем роста ключевой ставки до 8%, однако в дальнейшем ЦБ вновь постарается начать движение в сторону нейтральной политики», — считает руководитель дирекции по управлению агрегированным риском УБРиР Дмитрий Завьялов.Решаясь на повышение ставки, Банк России, по мнению аналитиков, закладывает и свое желание продолжить закупки валюты в рамках бюджетного правила.«На текущий момент мы допускаем повышение ставки с вероятностью 50%. В пользу данного действия ЦБ РФ говорит рост инфляционных ожиданий до 9,8% в ноябре, а также ожидания ускорения официальной инфляции в январе в связи с повышением НДС. Кроме того, в условиях внешнего давления и возможного возобновления покупки валюты на свободном рынке в рамках бюджетного правила отечественный регулятор может подстраховаться повышением ставки, чтобы защитить рубль от ослабления. Фактически реальные ставки заимствования уже отражают возможное повышение ставки ЦБ РФ. Доходности ОФЗ находятся выше ключевой ставки почти на 1 процентный пункт. Ставки МБК также говорят о вероятности ужесточения денежной политики минимум на 25 базисных пунктов. Однако текущая инфляция все еще ниже целевого уровня в 4%. Тем не менее банки уже повышают доходность депозитов, а также стоимость кредитования. Соответственно, ЦБ может оказаться в неудобной ситуации, если не станет повышать ставку. Такое решение негативно отразится и на курсе рубля. С другой стороны, если давление на отечественную валюту будет возрастать, то повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов может быть недостаточным. Поэтому если повышение не состоится на декабрьском заседании, то вероятность изменения денежной политики на следующем опорном заседании возрастает ещё больше», — считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.Эксперты, прогнозирующие стабильность в отношении ставки, опираются на разницу в оценке ситуации конца осени 2018 года и начала декабря того же года. В конце августа на фоне горячих высказываний представителей американского истеблишмента положение дел выглядело полной катастрофой, поскольку были обещаны тяжелейшие экономические санкции. К середине декабря практически ничего из прогнозируемого пакета давления на российскую экономику не было реализовано, поэтому фактор секционного давления на несколько потерял в весе.«Ожидания — вполне материализуемая финансовая категория. И если население и/или экспертное сообщество имеет прогнозы о падении рубля к 70, а то и 80 единиц за доллар США, а также опасается непредсказуемости санкций, то регулятор эти ожидания учитывает. В этом смысле повышение ключевой ставки — обоснованное решение для поддержания устойчивости курса рубля в борьбе за спокойствие граждан. Но возникает вопрос об уверенности в указанных ожиданиях», — отмечает член правления ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрей Хохрин.По его мнению, существует разница между специфическими ожиданиями профессионалов финансового рынка и большинством экономических субъектов.«Действительно, поверхностный просмотр прогнозов и комментариев в сети (уверен, ЦБ его проводит) показывает, что люди опасаются, скорее 70-80 руб. за доллар, чем 55 или вовсе 50. В этом случает нужно давать рынку опору и чуть подталкивать ключевую ставку вверх. На этом аргументы за повышение ставки, пожалуй, исчерпываются», — считает Андрей Хохрин.По его мнению, базовые показатели финансового рынка сигнализируют о необходимости сохранения ставки.«Инфляция 3,8%, недельная ставка MosPrime — 7,8%. Это уже сильно не в пользу повышения «ключевой». Международные резервы немного, но растут — 462 млрд долл. США, то есть не совсем пиковые значения, но очень высокие. Потребительский спрос, в частности, отражаемый низкой инфляцией, — низок, более половины работодателей не намерены повышать сотрудникам зарплаты в предстоящем году. Все это, во-первых, выступает за смягчение монетарной политики, дабы подтолкнуть экономику к росту, во-вторых, говорит о потенциальной стабильности валютного курса», — отмечает эксперт.Кроме того, аналитики напоминают о том, что большая часть негатива от IV квартала 2018 года не была реализована, и на фоне прогнозов он выступил скорее как превосходящий ожидания. Но это, к сожалению, не означает, что кризисные явления в российской финансовой системе преодолены.«Факторы, которые могли бы подтолкнуть ЦБ к ужесточению политики, уже были учтены в сентябрьском решении. К ним относятся повышение базовой ставки НДС с 2019 года, объявленное еще в июне, а также снижение доли нерезидентов на рынке ОФЗ. Текущая инфляционная динамика не указывает на риски отклонения инфляции от прогноза, озвученного в сентябре, когда совет директоров повысил его до 5-5,5% в 2019 году и отреагировал на это повышением ставки на 25 базисных пунктов», — замечает главный экономист по России ВТБ Капитал Александр Исаков.Ключевая ставка Банка России косвенно еще зависит от планов регулятора закупать иностранную валюту на открытом рынке. Ранее этот параметр отдельно обговаривался при формулировании решения о ключевой ставке.По мнению экспертов, это будет вторым основным моментом, который хочет услышать рынок после заседания совета директоров Банка России.«Дешевый рубль не является абсолютным благом для наших экспортеров. Они закупают оборудование за рубежом, поэтому привязаны к валютным ценам. Поэтому слишком дешевый рубль нам не выгоден. Соответственно, всех интересует вопрос, на каких условиях в рамках бюджетного правила будет банк России покупать валюту», — рассказал УрБК аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.