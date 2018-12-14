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Россияне стали совершать безналичные платежи на 15% чаще

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. За последние 9 месяцев количество карт, через которые совершалась одна и более операций, составило 174 млн. За последние 9 месяцев их стало больше на 15%. Об этом сообщает пресс-служба Центрального Банка РФ.



По статистике регулятора, величина среднего чека по операциям через карты в сфере сервиса и торговли снизилась. В начале октября этого года она составила 847 руб., тогда ка в прошлом году она составляла 891 руб. Эти данные показывают, что популярность банковских карт как платежного средства продолжает расти.



При этом стремительно растут объемы переводов с карты на карту. В общем количестве операций с картами физлиц доля этого сегмента пока не велика, она составляет 13%. Однако совокупный объем этих транзакций растет активно и по итогам сентября составил 19,2 трлн руб., что превышает тот же показатель за весь 2017 год.

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