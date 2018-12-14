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Магнитогорские мехатроники стали лучшими в чемпионате «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia
14 декабрь 2018 (12:59)
УрБК, Магнитогорск, 14.12.2018. В Челябинской области состоялся VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» — WorldSkills Russia. Магнитогорские учебные заведения также стали площадками состязаний чемпионата, сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
Магнитогорские, челябинские и копейские профессиональные образовательные учреждения стали площадками VI регионального чемпионата. В 34 основных, 16 юниорских и пяти областных компетенциях за звание лучшего боролись 372 участника. Это представители 12 российских регионов и Казахстана.
Среди конкурсантов выступили 32 магнитогорских студента политехнического, технологического, педагогического, медицинского колледжей, многопрофильного колледжа МГТУ, строительно-монтажного техникума и пять работников аэропорта. Юниорское направление представили два ученика школы № 20 и два воспитанника центра детского творчества. Половина магнитогорцев демонстрировала профессиональные навыки на челябинских площадках, остальные — в родной обстановке.
В технологическом колледже создали условия для компетенций «Парикмахерское искусство» и «Технологии моды». Педагогический колледж принял «Физическую культуру, спорт и фитнес», «Графический дизайн», «Социальную работу». Политехнический колледж, который прозвали кузницей мехатронных кадров, конечно же, стал площадкой для «Мехатроники», а также «Лабораторного химического анализа» и «Управления железнодорожным транспортом».
«С учетом иногородних участников в Магнитогорске соревновались 78 конкурсантов, их работу оценивали 87 экспертов. Задача регионального этапа — подготовить ребят к национальному чемпионату WorldSkills. Затем международные эксперты определят состав расширенной сборной команды России по компетенциям. Если магнитогорцы превзойдут остальных ребят или тех, кого уже взяли в расширенную сборную, они автоматически попадают в команду», — рассказал исполняющий обязанности директора политехнического колледжа Антон Лындин.
Отметим, мехатроника как специализация в профессиональном образовании появилась в Магнитогорске вследствие масштабной модернизации производства на Магнитогорском металлургическом комбинате. Политехнический колледж, являющийся базовым учебным заведением по подготовке рабочих кадров для ММК, начал подготовку по компетенции «Мехатроника» в декабре 2012 года. Это направление является одним из приоритетных в подготовке квалифицированных рабочих кадров. Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внес комбинат. Магнитогорские мехатроники не раз одерживали победы на профессиональных соревнованиях всероссийского и международного уровня.
По итогам VI чемпионата шесть магнитогорских студентов стали победителями в пяти основных компетенциях.
Магнитогорские, челябинские и копейские профессиональные образовательные учреждения стали площадками VI регионального чемпионата. В 34 основных, 16 юниорских и пяти областных компетенциях за звание лучшего боролись 372 участника. Это представители 12 российских регионов и Казахстана.
Среди конкурсантов выступили 32 магнитогорских студента политехнического, технологического, педагогического, медицинского колледжей, многопрофильного колледжа МГТУ, строительно-монтажного техникума и пять работников аэропорта. Юниорское направление представили два ученика школы № 20 и два воспитанника центра детского творчества. Половина магнитогорцев демонстрировала профессиональные навыки на челябинских площадках, остальные — в родной обстановке.
В технологическом колледже создали условия для компетенций «Парикмахерское искусство» и «Технологии моды». Педагогический колледж принял «Физическую культуру, спорт и фитнес», «Графический дизайн», «Социальную работу». Политехнический колледж, который прозвали кузницей мехатронных кадров, конечно же, стал площадкой для «Мехатроники», а также «Лабораторного химического анализа» и «Управления железнодорожным транспортом».
«С учетом иногородних участников в Магнитогорске соревновались 78 конкурсантов, их работу оценивали 87 экспертов. Задача регионального этапа — подготовить ребят к национальному чемпионату WorldSkills. Затем международные эксперты определят состав расширенной сборной команды России по компетенциям. Если магнитогорцы превзойдут остальных ребят или тех, кого уже взяли в расширенную сборную, они автоматически попадают в команду», — рассказал исполняющий обязанности директора политехнического колледжа Антон Лындин.
Отметим, мехатроника как специализация в профессиональном образовании появилась в Магнитогорске вследствие масштабной модернизации производства на Магнитогорском металлургическом комбинате. Политехнический колледж, являющийся базовым учебным заведением по подготовке рабочих кадров для ММК, начал подготовку по компетенции «Мехатроника» в декабре 2012 года. Это направление является одним из приоритетных в подготовке квалифицированных рабочих кадров. Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внес комбинат. Магнитогорские мехатроники не раз одерживали победы на профессиональных соревнованиях всероссийского и международного уровня.
По итогам VI чемпионата шесть магнитогорских студентов стали победителями в пяти основных компетенциях.
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