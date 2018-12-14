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В Екатеринбурге компания «Завод ВЕК» задолжала работникам 3,4 млн рублей зарплаты
14 декабрь 2018 (12:34)
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2018. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга выявила нарушения требований трудового законодательства в ООО «Завод ВЕК». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с июля по декабрь 2018 года ООО «Завод ВЕК» несвоевременно и не в полном объеме выплачивало заработную плату, что привело к формированию задолженности перед 73 работниками на сумму 3,4 млн руб.
Прокуратура района в период с июля по декабрь 2018 года директору ООО «Завод ВЕК» объявила предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав граждан, а также внесла представления с требованиями погашения задолженности по выплате зарплаты.
Ведомство направило заявления о вынесении судебного приказа о взыскании заработной платы в пользу работников, которые рассмотрены и удовлетворены.
Кроме того, районная прокуратура в отношении руководителя предприятия возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». По результатам его рассмотрения руководитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
К 29 ноября 2018 года задолженность по заработной плате частично была погашена на сумму свыше 2,5 млн руб.
Также по результатам проверки прокурор района на основании пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направил материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиями руководителя предприятия. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пособий, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с июля по декабрь 2018 года ООО «Завод ВЕК» несвоевременно и не в полном объеме выплачивало заработную плату, что привело к формированию задолженности перед 73 работниками на сумму 3,4 млн руб.
Прокуратура района в период с июля по декабрь 2018 года директору ООО «Завод ВЕК» объявила предостережения о недопустимости нарушения трудовых прав граждан, а также внесла представления с требованиями погашения задолженности по выплате зарплаты.
Ведомство направило заявления о вынесении судебного приказа о взыскании заработной платы в пользу работников, которые рассмотрены и удовлетворены.
Кроме того, районная прокуратура в отношении руководителя предприятия возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы». По результатам его рассмотрения руководитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
К 29 ноября 2018 года задолженность по заработной плате частично была погашена на сумму свыше 2,5 млн руб.
Также по результатам проверки прокурор района на основании пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ направил материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиями руководителя предприятия. По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пособий, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».
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