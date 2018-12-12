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Госдума РФ приняла закон о возможности восстановления пропущенного срока для льготной уплаты штрафов ГИБДД
12 декабрь 2018 (15:20)
УрБК, Москва, 12.12.2018. Госдума РФ сегодня приняла в третьем, окончательном чтении поправки к КоАП, позволяющие гражданам оплачивать штрафы ГИБДД со скидкой 50% после истечения 20-дневного срока, если копия постановления о штрафе поступила нарушителю с опозданием по вине «Почты России».
Поправки были внесены правительством РФ.
«Законом устанавливается, что в случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте заказным почтовым отправлением лицу, привлеченному к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом или должностным лицом, вынесшими это постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности», — поясняет пресс-служба Госдумы.
Отметим, что поправки были разработаны после обращения в Конституционный суд (КС) одного из муниципальных депутатов, которому уведомление о штрафе пришло с опозданием по вине «Почты России». В итоге КС обязал скорректировать закон таким образом, чтобы льготу можно было восстановить.
Поправки были внесены правительством РФ.
«Законом устанавливается, что в случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная по почте заказным почтовым отправлением лицу, привлеченному к административной ответственности за совершение административного правонарушения в области дорожного движения, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом или должностным лицом, вынесшими это постановление, по ходатайству лица, привлеченного к административной ответственности», — поясняет пресс-служба Госдумы.
Отметим, что поправки были разработаны после обращения в Конституционный суд (КС) одного из муниципальных депутатов, которому уведомление о штрафе пришло с опозданием по вине «Почты России». В итоге КС обязал скорректировать закон таким образом, чтобы льготу можно было восстановить.
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