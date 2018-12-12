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Челябинские таможенники не пустили в Екатеринбург контрафактную одежду на 3 млн рублей
12 декабрь 2018 (13:24)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. Сотрудники Челябинской таможни совместно с региональным пограничным управлением ФСБ России предотвратили ввоз в Екатеринбург контрафактной одежды под марками известных брендов.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, в пункте пропуска «Бугристое» в ходе досмотра в грузовом автомобиле было обнаружено более 1,5 тыс. единиц детской и взрослой одежды с маркировкой Adidas, Reebok, Nike, Levis, Tommy Hilfiger, Bershka, Spider-man и «Щенячий патруль».
Фотография предоставлена пресс-службой Уральского таможенного управления
По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил более 3 млн руб. Товар изъят и передан полиции города Троицка.
По данному факту может быть возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
«В этом году уральские таможенники изъяли больше 150 тыс. единиц контрафактных товаров. Чаще всего недобросовестные предприниматели пытаются ввезти поддельные одежду, обувь, игрушки», — отметил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, в пункте пропуска «Бугристое» в ходе досмотра в грузовом автомобиле было обнаружено более 1,5 тыс. единиц детской и взрослой одежды с маркировкой Adidas, Reebok, Nike, Levis, Tommy Hilfiger, Bershka, Spider-man и «Щенячий патруль».
Фотография предоставлена пресс-службой Уральского таможенного управления
По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил более 3 млн руб. Товар изъят и передан полиции города Троицка.
По данному факту может быть возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».
«В этом году уральские таможенники изъяли больше 150 тыс. единиц контрафактных товаров. Чаще всего недобросовестные предприниматели пытаются ввезти поддельные одежду, обувь, игрушки», — отметил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.
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