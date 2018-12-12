Челябинские таможенники не пустили в Екатеринбург контрафактную одежду на 3 млн рублей

Фотография предоставлена пресс-службой Уральского таможенного управления

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2018. Сотрудники Челябинской таможни совместно с региональным пограничным управлением ФСБ России предотвратили ввоз в Екатеринбург контрафактной одежды под марками известных брендов.Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, в пункте пропуска «Бугристое» в ходе досмотра в грузовом автомобиле было обнаружено более 1,5 тыс. единиц детской и взрослой одежды с маркировкой Adidas, Reebok, Nike, Levis, Tommy Hilfiger, Bershka, Spider-man и «Щенячий патруль».По предварительным оценкам, ущерб, нанесенный правообладателям торговых марок, составил более 3 млн руб. Товар изъят и передан полиции города Троицка.По данному факту может быть возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».«В этом году уральские таможенники изъяли больше 150 тыс. единиц контрафактных товаров. Чаще всего недобросовестные предприниматели пытаются ввезти поддельные одежду, обувь, игрушки», — отметил заместитель начальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарев.