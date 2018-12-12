Новости дня

В 2019 году власти Челябинской области направят на благоустройство столицы Южного Урала более 900 млн рублей

УрБК, Челябинск, 12.12.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил проекты благоустройства Челябинска на 2019 год. На благоустройство южноуральской столице будет направлено 913,71 млн руб.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, на эти средства обновят парки, скверы, бульвары, оборудуют новые прогулочные пешеходные зоны во всех районах города.



«Очень важно, чтобы люди принимали решение, какой проект должен быть реализован в первую очередь: парк, озеленение, пешеходная дорожка, детская площадка или хоккейный корт, мы должны удовлетворять запрос южноуральцев. Я вижу, что такая практика уже реализуется, и мы должны ее развивать, это мировой тренд, и мы должны ему следовать. Там, где уже проекты реализованы, мы видим, какой популярностью эти парки и общественные пространства пользуются. Наша главная цель — улучшение качества жизни в каждом населенном пункте Челябинской области», — подчеркнул Борис Дубровский.



Губернатор Южного Урала провел совещание с главами районов Челябинска. Главе региона представили проекты благоустройства общественных пространств и дворов на 2019 год. Всего на будущий год на преображение южноуральской столицы направят 913,71 млн руб. Финансирование будет проходить по нескольким программам. По проекту «Формирование комфортной городской среды» город получит 431,73 млн руб. По поручению Бориса Дубровского 481,98 млн руб. будет выделен из областного бюджета на подготовку Челябинска к заседанию Совета глав государств-членов ШОС и саммита БРИКС в 2020 году.



Таким образом, Борис Дубровский утвердил перечень основных проектов благоустройства областной столицы. В 2019 году в Калининском районе будет обустроена прогулочная зона на Университетской Набережной. В Курчатовском районе реконструируют сквер Красного Урала и 40-летия Победы. Реализация крупного проекта благоустройства начнется в Ленинском районе, где в 2019 году стартуют работы в парке «Плодушка». В Металлургическом районе облагородят сквер «Юбилейный». Масштабная реконструкция пройдет в Советском районе, здесь благоустроят пляж на переулке Дачном в поселке Смолино, стадион АМЗ, сквер им. Колющенко, сквер рядом с ДК «Бригантина», пешеходную зону по улице Красная. В Тракторозаводском районе пройдут работы в детском парке им. В.В. Терешковой. В центральном районе благоустроят бульвар на проспекте Ленина.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: