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Садовые товарищества в 2019 году должны будут перейти на безналичные расчеты

УрБК, Москва, 12.12.2018. С 2019 года все садовые товарищества (СНТ) обяжут открыть счета в банках, куда будут поступать взносы их членов и производиться безналичная оплата работ и услуг. Такой подход призван закрыть риски злоупотреблений руководства СНТ, пишет «Коммерсантъ».



С 1 января 2019 года вступит в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества» (217-ФЗ), который обязывает садовые товарищества открыть счет в банке и вести расчеты безналичным способом. Передача наличных денег на руки председателю или бухгалтеру товарищества будет запрещена. Банки будут осуществлять расчетное обслуживание СНТ, а также обеспечивать безналичную форму расчетов с контрагентами.



Как пояснил изданию председатель Союза садоводов России Олег Валенчук, сейчас зачастую председатели товариществ допускают нарушения при пользовании наличными. По его мнению, основными требованиями к банку должны быть широкое региональное покрытие, надежность, выгодные тарифы. Это должен быть банк с госучастием, что гарантирует его устойчивость, поскольку СНТ традиционно собирает деньги в начале дачного сезона и тратит их не в моменте, а как минимум в течение шести месяцев, считает он. Однако в самом законе никаких ограничений относительно банков, в которых могут размещать средства, нет.



Исходя из территориального покрытия очевидно, что основная борьба за деньги садоводов развернется между Сбербанком и Почта-банком, имеющими наибольшее региональное проникновение. Сбербанк имеет более 14 тыс. точек облуживания, Почта-банк — более 16 тыс. точек.



В Почта-банке подтвердили заинтересованность в работе с садоводами.



«Это перспективный сегмент для нас как с точки зрения расчетного обслуживания товариществ, так и предоставления услуг гражданам. Одним из главных наших преимуществ является широкая региональная сеть, более 80% точек банка расположены в сельской местности и небольших городах, рядом с СНТ», — отметил первый зампред правления Почта-банка Георгий Горшков.



В Сбербанке отказались от комментариев, однако в ноябре банк подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом дачников Подмосковья. В Тинькофф-банке сообщили, что изучают возможности для создания максимально удобных условий для садовых товариществ.

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