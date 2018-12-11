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С начала 2018 года «Уральские авиалинии» увеличили пассажиропоток на 13%

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. По итогам 11 месяцев 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла 8 млн 421 тыс. 387 пассажиров (+13% к 2017 году). На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 4 млн 586 тыс. 832, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 2 млн 187 тыс. 866 человек, по СНГ — 1 млн 646 тыс. 689 человек.



Как сообщает пресс-служба авиакомпании, всего за этот период выполнено 57 тыс. 163 рейса (+11% к 2017 году), среди них ВВЛ — 31 тыс. 547, МВЛ — 14 тыс. 053, СНГ — 11 тыс. 563. Пассажирооборот вырос на 14% и составил 20 262 277 тыс. пасс. км.



В ноябре 2018 года услугами воспользовались 616 тыс. 917 пассажиров, что выше показателя 2017 года на 7%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 311 тыс. 920 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 129 тыс. 561 человек и по ближнему зарубежью (СНГ) — 175 тыс. 436 человек. В ноябре «Уральские авиалинии» выполнили 4 тыс. 468 рейсов (+5% к прошлому году), среди них 860 рейсов по МВЛ, 2 тыс. 296 по ВВЛ и 1 тыс. 312 по странам СНГ.

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