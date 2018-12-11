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Агентство S&P присвоило MMK рейтинг «BBB-» со стабильным прогнозом

УрБК, Магнитогорск, 11.12.2018. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings Services (S&P) присвоило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «BBB-/A-3», прогноз — «Стабильный». Об этом сообщает Управления информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



В пресс-релизе, посвященном присвоению рейтинга, агентство S&P отметило, что при оценке кредитоспособности ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) учитывался низкозатратный профиль производства, высокие показатели операционной эффективности, значительная доля продукции с высокой добавленной стоимостью в продажах компании, а также минимальная долговая нагрузка и высокая ликвидность.



Согласно сообщению S&P, основными сдерживающими факторами при определении рейтинга для агентства являются высокий страновой риск России и присущие сталелитейной промышленности цикличность и капиталоемкость.



Прогноз «Стабильный» отражает позицию S&P касательно того, что ММК будет генерировать мощный положительный свободный денежный поток от операционной деятельности (free operating cash flow — FOCF) на уровне около 1 млрд долл. США в год в течение двух лет, что будет способствовать сильному показателю «долг/EBITDA» на уровне ниже 1,5х и отношению «денежный поток от операционной деятельности (funds from operations — FFO)/долг» выше 60%.



ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2017 году Группой ММК произведено 12,9 млн т стали и 11,6 млн т товарной металлопродукции. Выручка Группы ММК за 2017 году составила 7,546 млрд долл. США, EBITDA — 2,032 млрд долл. США.

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