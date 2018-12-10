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За 11 месяцев 2018 года реальный эффективный курс рубля снизился на 6,5%

УрБК, Москва, 10.12.2018. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-ноябре снизился на 6,5%, в ноябре снизился на 0,1%, сообщается в материалах Банка России.



Реальный курс рубля к доллару США в ноябре снизился на 0,2% по сравнению с октябрем, к евро — вырос на 0,8%.



Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в ноябре снизился на 0,4% по отношению к октябрю, по итогам 11 месяцев — на 6,5%.



Номинальный курс рубля к доллару США снизился в ноябре на 0,5%, за январь-ноябрь — на 11,6%, к евро в ноябре вырос на 0,6%, а в целом за 11 месяцев — сократился на 7,9%.



Средний номинальный курс доллара США к рублю в ноябре составил 66,24 рубля, к евро — 75,33 рубля.

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