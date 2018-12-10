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Главу Екатеринбурга просят дать разъяснения по поводу увольнения руководителей МУПов

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин обратился к главе города Александру Высокинскому с письмом, в котором попросил разъяснить ситуацию с увольнением руководителей ряда муниципальных предприятий. Документ опубликован на странице депутата в Facebook.



Среди оставивших свои посты в обращении указаны директор ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Пономарев, его первый заместитель Олег Воронов, замдиректора по экономике Сергей Поздняков, по развитию — Эдуард Мансуров, а также заместитель директора МУП «Водоканал» Сергей Рахманов, директор по экономике Вячеслав Алтушкин.



Кроме того, в письме отмечено, что ожидается увольнение заместителя гендиректора «Водоканала» Михаила Зенкова, директора дирекции по развитию Валентина Ендруха и заместителя технического директора Натальи Иванец.



Депутат гордумы просит А. Высокинского указать причины кадровых изменений в руководстве предприятий, обеспечивающих жизнеобеспечение Екатеринбурга, и пояснить, как они отразятся на эффективности работы МУПов и реализации стратегических проектов.

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