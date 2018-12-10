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В Свердловской области уменьшилась доля кредитных карт, владельцы которых ими не пользуются
10 декабрь 2018 (17:13)
УрБК, Москва, 10.12.2018. В сентябре 2018 года в Свердловской области доля кредитных карт, держатели которых не стали прибегать к использованию средств по ним (доля кредитов с «нулевой» утилизацией), составила 27,7%, сократившись с начала года на 2,8 процентного пункта (в январе 2018 года — 30,5%). Об этом сообщает пресс-служба НБКИ.
В целом по стране данный показатель составил 28,7%, сократившись с начала года на 4,1 процентного пункта (в январе 2018 года — 32,8%).
«Снижение доли кредитных карт, держатели которых не пользуются кредитными лимитами по ним, на наш взгляд, обусловлено улучшением риск-менеджмента со стороны кредиторов. Дело в том, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе, благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. Таким образом, кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В Челябинской области данный показатель несколько ниже — в сентябре он составил 26,8%, сократившись с начала года на 3,6 процентного пункта (в январе 2018 года — 30,4%).
В целом по стране данный показатель составил 28,7%, сократившись с начала года на 4,1 процентного пункта (в январе 2018 года — 32,8%).
«Снижение доли кредитных карт, держатели которых не пользуются кредитными лимитами по ним, на наш взгляд, обусловлено улучшением риск-менеджмента со стороны кредиторов. Дело в том, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе, благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. Таким образом, кредиторы продолжают внимательно следить и за качеством новых кредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В Челябинской области данный показатель несколько ниже — в сентябре он составил 26,8%, сократившись с начала года на 3,6 процентного пункта (в январе 2018 года — 30,4%).
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