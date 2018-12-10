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В Екатеринбурге назначили заместителя главы города по вопросам социальной политики

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Заместителем главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики назначили Дмитрия Баранова. Об этом сообщается на официальном портале администрации города.



Родился Д. Баранов в 1967 году в Первоуральске, окончил Свердловский государственный медицинский институт и Уральскую академию государственной службы. С 2005 года работал в администрации Кировского района Екатеринбурга в должности заместителя главы по социальным вопросам.



Отметим, что место замглавы Екатеринбурга по вопросам соцполитики оставалось вакантным с сентября текущего года после ухода по собственному желанию Михаила Матвеева.

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