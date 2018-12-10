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В Екатеринбурге назначили заместителя главы города по вопросам социальной политики

10 декабрь 2018 (16:34)

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Заместителем главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики назначили Дмитрия Баранова. Об этом сообщается на официальном портале администрации города.

Родился Д. Баранов в 1967 году в Первоуральске, окончил Свердловский государственный медицинский институт и Уральскую академию государственной службы. С 2005 года работал в администрации Кировского района Екатеринбурга в должности заместителя главы по социальным вопросам.

Отметим, что место замглавы Екатеринбурга по вопросам соцполитики оставалось вакантным с сентября текущего года после ухода по собственному желанию Михаила Матвеева.

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