Новости дня
В Екатеринбурге назначили заместителя главы города по вопросам социальной политики
10 декабрь 2018 (16:34)
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Заместителем главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики назначили Дмитрия Баранова. Об этом сообщается на официальном портале администрации города.
Родился Д. Баранов в 1967 году в Первоуральске, окончил Свердловский государственный медицинский институт и Уральскую академию государственной службы. С 2005 года работал в администрации Кировского района Екатеринбурга в должности заместителя главы по социальным вопросам.
Отметим, что место замглавы Екатеринбурга по вопросам соцполитики оставалось вакантным с сентября текущего года после ухода по собственному желанию Михаила Матвеева.
Родился Д. Баранов в 1967 году в Первоуральске, окончил Свердловский государственный медицинский институт и Уральскую академию государственной службы. С 2005 года работал в администрации Кировского района Екатеринбурга в должности заместителя главы по социальным вопросам.
Отметим, что место замглавы Екатеринбурга по вопросам соцполитики оставалось вакантным с сентября текущего года после ухода по собственному желанию Михаила Матвеева.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Заместителем главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии назначен Алексей Бубнов
- В Екатеринбурге назначен новый глава администрации Верх-Исетского района
- Алексей Кожемяко назначен первым заместителем главы администрации Екатеринбурга
- Заместителем главы администрации Нижнего Тагила по социальным вопросам назначен Валерий Суров
- Главой Кировского района Екатеринбурга назначен Александр Лошаков