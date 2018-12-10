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Жители Уральского региона взяли в банках около 400 млрд рублей на улучшение жилищных условий

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. За 10 месяцев 2018 года банки предоставили жителям Уральского региона 220,3 тыс. ипотечных кредитов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма выданных ипотечных кредитов выросла на 60% — до 391,3 млрд руб., сообщает отдел по связям с общественностью Уральского ГУ ЦБ РФ.



Средневзвешенная процентная ставка в ноябре по ипотечным кредитам на Урале составила рекордно низкие 9,43% годовых, в том же месяце прошлого года ее значение достигало 9,92%. При этом самые доступные ипотечные кредиты выдавались в Оренбургской области и ЯНАО под 9,35%, самые дорогие кредиты были в Челябинской области — 9,58%.



По объему выдачи ипотеки лидирует Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО): с начала года было выдано ипотечных кредитов на сумму 112,6 млрд руб. Свердловчане взяли в долг на улучшение жилищных условий 76,8 млрд руб., жители Башкирии — 72,4 млрд руб., Челябинской области — 47,3 млрд руб., Пермского края — 41,5 млрд руб. Чуть меньше ипотечных кредитов взяли жители Оренбургской и Курганской областей — 30,4 и 10,2 млрд руб. соответственно.



Средняя сумма ипотечного кредита выросла примерно на 150 тыс. руб. до 1,8 млн руб. На 7 месяцев увеличился и средневзвешенный срок кредитования. Сейчас он составляет 16 лет и 5 месяцев.



В целом совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов на Урале на 1 ноября 2018 года превысил 1,1 трлн руб., за год увеличившись почти на четверть.



«Несмотря на быстрые темпы роста ипотечного жилищного кредитования, качество кредитного портфеля остается высоким. Так, доля просроченной задолженности по ИЖК в регионах Урала сохраняется на стабильном низком уровне — около 1%», — прокомментировал начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

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