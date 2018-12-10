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Официальный курс доллара США снизился на 68 коп., евро — на 37 коп.

УрБК, Москва, 10.12.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 декабря 2018 года. Курс долл. США снизился на 68,11 коп. до 66,24 руб., курс евро — на 37,02 коп. до 75,70 руб.

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