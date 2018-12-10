ФСК ЕЭС меняет рабочую экипировку персонала для экстремально низких температур

Фотография предоставлена группой по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. В рамках корпоративных мероприятий по охране труда и снижению уровня профессиональных рисков ФСК ЕЭС проводит оценку качества средств защиты для персонала. Приобретено более тысячи комплектов средств индивидуальной защиты, включая средства защиты органов дыхания в условиях экстремально низких температур, сообщает группа по связям с общественностью и СМИ филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Западной Сибири.«В ближайшие время в зоне ответственности филиала ожидается аномально холодная погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 15 градусов и более, что существенно ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.На предприятия МЭС Западной Сибири уже осуществлена новая поставка специальной одежды и обуви для работы в зимних условиях. В эксплуатацию персонала поступили новые экранирующие комплекты, комплекты для защиты от поражения электрическим током при выполнении работ под наведенным напряжением и комплекты для защиты от термических рисков электрической дуги. Вся приобретенная специальная одежда изготовлена на российских предприятиях.Специальная одежда для защиты от термических рисков электрической дуги предназначена для персонала подстанций, и в случае попадания работника под воздействие электродугового разряда предотвращает появление ожоговых травм. Главная особенность таких костюмов — термостойкая ткань, изготовленная на основе арамидных волокон, которая не поддерживает горение, не плавится и стабильно сохраняет свои свойства эксплуатационные свойства при высоких температурах. В случае воздействия на данную ткань энергии электродугового разряда на ее поверхности образуется прочный карбонизированный (углеродистый) слой, надежно защищающий тело человека от получения ожоговых травм. Защитные свойства ткани на основе арамидных волокон заложены на молекулярном уровне, поэтому являются постоянными и не изменяются в процессе эксплуатации под воздействием стирок и химчисток.Также работники ФСК ЕЭС, выполняющие определенные виды работ на подстанциях и линиях электропередачи высокого класса напряжения, обеспечены индивидуальными экранирующими комплектами и шунтирующими комплектами для защиты от поражения электрическим током. Данные комплекты изготавливаются из металлизированной ткани и защищают человека от вредного воздействия электрического поля, создаваемого высоковольтными электроустановками. Все элементы данных комплектов представляют собой единую электрическую цепь (индивидуальная клетка Фарадея) и обеспечивают экранирование пододежного пространства. Электропроводящие материалы комплектов обеспечивают стекание незначительных по величине токов различной природы минуя тело человека.Кроме того, МЭС Западной Сибири первым среди предприятий ТЭК в регионе приобрел специальные маски для работы персонала на открытом воздухе в условиях экстремально низких температур.Маска выполнена из современного высокотехнологичного материала, который хорошо сохраняет тепло и «дышит», обладает антибактериальными, антистатическими и гипоаллергенными свойствами.Инновационные маски позволят персоналу производить работы при температуре окружающей среды до -60С. Главное их преимущество перед другими средствами защиты — фильтр рекуперации, который легко вынимается и устанавливается, предотвращает скапливание конденсата во время дыхания человека. Использование маски создает оптимальные условия выполнения штатной работы до 8 часов в районах с экстремальным климатом.