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Генпрокуратура РФ вернула в Следственный комитет «дело МУГИСО» в связи с недостаточностью доказательств

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2018. Генпрокуратура РФ вернула в четвертое следственное управление ГСУ СКР (находится в Екатеринбурге) обвинительное заключение по так называемому «делу МУГИСО», фигурантами которого стали бывшие руководители регионального министерства по управлению госимущества во главе с экс-министром Алексеем Пьянковым. По мнению защиты, возврат дела связан с «необъективностью следствия и недостаточностью доказательств». Об этом сообщает «Коммерсантъ».



О возвращении дела, возбужденного в отношении экс-главы областного министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексея Пьянкова и его бывших заместителей, в четвертое следственное ГСУ СКР изданию сообщил адвокат фигурантов Николай Каргаполов. По его словам, Генпрокуратура РФ вернула дело в связи с «необъективностью следствия и недостаточностью доказательств».



«Мы пока лишь знаем о факте, но документов об этом нам пока не поступало», — отметил Н. Каргаполов. В четвертом следственном управлении ГСУ СКР комментировать возвращение материалов дела не стали.



Напомним, Алексея Пьянкова и его помощников обвиняют в даче и получении взяток, а также растрате госимущества при подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года.



По мнению опрошенных изданием экспертов, после устранения недостатков следствие скорее всего вновь направит дело в надзорное ведомство.



«Прокуратура вправе возвратить уголовное дело следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения. Также следователь может прекратить уголовное дело полностью или остановить уголовное преследование в отношении отдельных обвиняемых, если будут выявлены неустранимые нарушения закона. Но это бывает редко и лишь в случае допущения серьезных нарушений закона», — пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

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