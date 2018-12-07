Новости дня

В Екатеринбурге средняя цена мяса курицы выше, чем в Москве, на 76 рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. Средняя цена мяса курицы в Екатеринбурге составила 281 руб. за кг. Мясо индейки в городе продают в среднем за 326 руб. за кг продукции.



Стоимость мяса индюшки в Екатеринбурге на 13 руб. дороже, чем в Москве, и на 148 руб. дешевле, чем во Владивостоке. По итогам информации с контрольно-кассовых чеков (октябрь 2017 — ноябрь 2018 года) оператора фискальных данных «Такском», Екатеринбург занял 22 место из 25.



Стоимость мяса курицы в Екатеринбурге отличается от московской: 281 рубль против 205. Самая же дорогая продукция в Мурманске: 372 рубля за килограмм.



В России в ноябре текущего года продажи индейки выросли на 29% по сравнению с ноябрем прошлого года, а продажи курицы — лишь на 13%. Пик продаж по сравнению со среднегодовым показателем был зафиксирован в декабре у обоих видов птицы.



Между тем, по данным о долях продаж брендов, конкуренция на рынке курицы значительно выше, чем на рынке индейки. У самых крупных производителей курятины доля рынка — не более 2-5%, а крупная доля на рынке мяса индейки принадлежит всего двум брендам.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: