Валерий Величко: Мобильный оператор — универсальный партнер в любой ситуации

Фотография предоставлена пресс-службой Уральского филиала компании «МегаФон»

— Этот год прошел под флагом «цифровизации». Все больше предприятий автоматизируют процессы, используют станки с числовым программным управлением и роботизированное оборудование, умную технику, которая может автоматически отправлять данные. И фундамент этого процесса — конечно, телеком-инфраструктура, ведь все устройства должны передавать информацию через интернет.— Недавно мы посчитали скорость освоения новых технологий и были удивлены. Каждый день на Урале становится на 150 «умных» устройств больше. Это датчики ЖКХ, машины, терминалы, сигнализации, кофеварки и множество других объектов. И это только начало!— Каждый день к нам обращаются пять-шесть компаний с желанием внедрить телеком-решения в производстве. И это не что-то космическое, такие объекты окружают каждого из нас. Из крупных партнеров упомяну один из самых масштабных в России — Светлинский горно-обогатительный карьер, где наши технологии используются в БелАЗах, чтобы следить за их передвижением, скоростью, расходом топлива.— Не только. «Цифровизация» — это и часть современной урбанистики. Мы установили в городах Урала, включая Екатеринбург, свыше ста «умных камер», которые следят за общественным порядком. Снабдили дорожные знаки датчиками, которые онлайн передают данные о состоянии объектов, что помогает быстро устранить поломки, и как итог — снизить ДТП. Недавно мы также установили более 130 умных светофоров в Тюмени, и наша сеть быстро отправляет сведения об их неисправности. Это помогло городским службам в 2 раза быстрее устранять сбои, что сократило пробки и аварии.— Наш клиент — цифровой. Он активно пользуется интернетом, мобильными приложениями. С помощью наших услуг он делает свою жизнь удобнее, ценит комфорт при загрузке видео и прослушивании музыки. Уже сегодня 8 из 10 абонентов «МегаФона» выбирают гаджет с 4G. Всего за сутки клиент скачивает объем, сравнимый с отправкой ста фото, а в следующем году он увеличится за счет более активного использования смартфона и расширения задач, которые он решает.— Мобильное общение и правда мигрирует в интернет. Для большинства людей день уже начинается и заканчивается со смартфона. А каждый второй житель мегаполиса отмечает признаки номофобии — боязни остаться без гаджета. Утром мы обычно проверяем погоду, читаем новости, вечером смотрим видео. Весь день востребованы соцсети и мессенджеры. Уже сейчас за месяц наш абонент успевает пообщаться в среднем в 150 чатах.— Главное — подготовить сеть и избежать «пробок» в интернете. Мы с этим успешно справляемся, что подтверждают эксперты. Компания Ookla, разработчик приложения SpeedTest, изучила почти 8 миллионов замеров скорости интернета российских пользователей. Замеры эти делали конкретные люди в сетях разных мобильных операторов. По итогам их изучения оказалось, что именно у «МегаФона» самый быстрый интернет в России, в Екатеринбурге в том числе. Такие результаты закономерны. Мы обладаем самой мощной группировкой 4G базовых станций в России.— Мы прошли проверку мировым футболом! Во время Чемпионата зрителями матчей на Екатеринбург Арене стали 125 437 человек, из них 41% пользовался «МегаФоном». Наша сеть справилась с такой нагрузкой превосходно: уровень предоставления услуг достиг рекордных цифр — 99,99%. Сейчас на стадионе осталась наша самая крупная базовая станция на Урале. Ее мощность превышает девять типовых объектов связи.— Наша задача — стать для людей универсальным помощником в любой ситуации. Поэтому и система продуктов «МегаФона» многогранна. Самые востребованные на Урале — банковская карта и специи. Первый сервис помогает платить в любом месте, используя баланс телефона. Число таких покупок на Урале в этом году превысило 2 миллиона. Помимо кэшбэка и бонусов от партнеров мы выпустили виртуальный аналог карты, и теперь ее можно за пару секунд оформить на сайте. В специях же можно купить товары более чем в 300 магазинах и получать хороший кэшбэк. Такой шопинг больше всех любят свердловчане — здесь живет каждый четвертый пользователь сервиса.— Тренд на использование больших данных и искусственного интеллекта. Наши тарифы для клиентов уже созданы с их помощью. Помимо этого, мы выходим за рамки традиционного телекома. К примеру, мы первыми на рынке внедрили мобильную электронную подпись, предложили инструмент для эффективной рекламы, который на основе анализа больших данных позволяет компаниям организовать умное информирование. Также высокий потенциал у рынка HR-tech, где мы планируем занять долю не менее 10% к 2022 году. Для этого мы внедряем новые решения на основе искусственного интеллекта, к примеру, услугу «Цифровой подбор линейного персонала». Она уже помогла нам на 98% укомплектовать штат в центрах обслуживания клиентов. В общем, есть огромное желание постоянно создавать что-то новое, чего раньше не было. Ему и будем следовать.