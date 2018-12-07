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Базовую лицензию ЦБ РФ уже получили 119 банков
7 декабрь 2018 (16:42)
УрБК, Москва, 07.12.2018. Базовую лицензию ЦБ РФ уже получили 119 банков, еще 31 кредитная организация находится в процессе перерегистрации. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на зампреда Банка России Василия Поздышева.
«На сегодняшний день уже 119 банков получило базовую лицензию и 31 банк находится в процессе перерегистрации. Мы ожидаем, как и рассчитывали, что около 150 банков перейдут на базовую лицензию, а остальные смогут нарастить свой капитал до 1 млрд руб.», — сказал Василий Поздышев.
Он напомнил, что в РФ вводится трехуровневая банковская система с точки зрения регулирования. Так, с 1 января банковская система будет состоять из системно значимых банков, банков с универсальной лицензией и базовой лицензией.
По словам В. Поздышева, в настоящее время в банковской системе РФ насчитывается около 460 банков, 202 из них региональные.
Российские банки с 1 января разделятся на две категории по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией и универсальной. До этого момента все банки считались банками с универсальной лицензией. По новым требованиям, минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии установлен в размере 1 млрд руб., для базовой лицензии — 300 млн руб.
Банки с базовой лицензией будут иметь упрощенное регулирование, но ограничены в проведении некоторых операций. ЦБ РФ рассчитывает, что пропорциональное регулирование сделает кредитные организации более устойчивыми и позволит банкам с базовой лицензией существенно поддержать кредитование малого бизнеса.
«На сегодняшний день уже 119 банков получило базовую лицензию и 31 банк находится в процессе перерегистрации. Мы ожидаем, как и рассчитывали, что около 150 банков перейдут на базовую лицензию, а остальные смогут нарастить свой капитал до 1 млрд руб.», — сказал Василий Поздышев.
Он напомнил, что в РФ вводится трехуровневая банковская система с точки зрения регулирования. Так, с 1 января банковская система будет состоять из системно значимых банков, банков с универсальной лицензией и базовой лицензией.
По словам В. Поздышева, в настоящее время в банковской системе РФ насчитывается около 460 банков, 202 из них региональные.
Российские банки с 1 января разделятся на две категории по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией и универсальной. До этого момента все банки считались банками с универсальной лицензией. По новым требованиям, минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии установлен в размере 1 млрд руб., для базовой лицензии — 300 млн руб.
Банки с базовой лицензией будут иметь упрощенное регулирование, но ограничены в проведении некоторых операций. ЦБ РФ рассчитывает, что пропорциональное регулирование сделает кредитные организации более устойчивыми и позволит банкам с базовой лицензией существенно поддержать кредитование малого бизнеса.
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