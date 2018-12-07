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Исполняющей обязанности главного судебного пристава Свердловской области назначена Альбина Сухорукова
7 декабрь 2018 (15:14)
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. С 7 декабря 2018 года к обязанностям руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области приступила Альбина Сухорукова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Альбина Халилевна назначена приказом директора Федеральной службы судебных приставов на должность исполняющего обязанности руководителя УФССП России по Свердловской области — главного судебного пристава Свердловской области», — говорится в сообщении.
В пресс-службе корреспонденту УрБК не смогли прокомментировать информацию об отставке или новом назначении руководителя УФССП России по Свердловской области Владимира Осьмака.
«Альбина Халилевна назначена приказом директора Федеральной службы судебных приставов на должность исполняющего обязанности руководителя УФССП России по Свердловской области — главного судебного пристава Свердловской области», — говорится в сообщении.
В пресс-службе корреспонденту УрБК не смогли прокомментировать информацию об отставке или новом назначении руководителя УФССП России по Свердловской области Владимира Осьмака.
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