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Исполняющей обязанности главного судебного пристава Свердловской области назначена Альбина Сухорукова

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2018. С 7 декабря 2018 года к обязанностям руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области приступила Альбина Сухорукова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Альбина Халилевна назначена приказом директора Федеральной службы судебных приставов на должность исполняющего обязанности руководителя УФССП России по Свердловской области — главного судебного пристава Свердловской области», — говорится в сообщении.



В пресс-службе корреспонденту УрБК не смогли прокомментировать информацию об отставке или новом назначении руководителя УФССП России по Свердловской области Владимира Осьмака.

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