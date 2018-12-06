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На реализацию в 2019 году проектов благоустройства городов и районов Челябинской области выделили более 1,5 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 06.12.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал проекты благоустройства малых городов на 2019 год по программе «Формирование комфортной городской среды» и утвердил их финансирование.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, глава региона поставил задачу увеличить в три раза объем финансирования для тех муниципальных образований, которые в этом году приняли участие во Всероссийском конкурсе благоустройства.



«Решения по проектам, которые заявлялись на участие во всероссийском конкурсе, принимались после широкого и публичного обсуждения с жителями. Люди за них проголосовали, сказали этим проектам — «да». Я принял решение мнение жителей поддержать. Эти проекты имеют высокую степень проработки и должны быть реализованы в полном объеме в течение двух лет», — заявил Борис Дубровский.



Другие муниципальные образования, как и в текущем году, получат средства по проекту «Формирование комфортной городской среды» пропорционально численности населения. Всего в 2019 году на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» будет направлено более 1,5 млрд руб. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов Челябинской области активнее вовлекать в реализацию проектов по благоустройству градообразующие предприятия и представителей бизнес-сообщества.



Также в бюджете 2019 года предусмотрены средства на поддержку мест массового отдыха людей. Объем финансирования составит 23,4 млн руб. Данные средства могут направляться только на благоустройство парков в городах с численностью до 250 тыс. человек.

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