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Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 5 коп.

УрБК, Москва, 05.12.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2018 года. Курс долл. США вырос на 37,75 коп. до 66,82 руб., курс евро — на 4,89 коп. до 75,70 руб.

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