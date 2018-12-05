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Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 5 коп.
5 декабрь 2018 (15:07)
УрБК, Москва, 05.12.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 декабря 2018 года. Курс долл. США вырос на 37,75 коп. до 66,82 руб., курс евро — на 4,89 коп. до 75,70 руб.
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