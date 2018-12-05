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Повышен максимальный процент на остаток по дебетовым картам клиентов СКБ-банка
5 декабрь 2018 (13:45)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. С 1 декабря 2018 года повышен максимальный процент на остаток по дебетовым картам СКБ-банка. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитного учреждения.
Для клиентов банка, получающих зарплату на карту и обслуживающихся на тарифах «Особый+» и «Специальный+», максимальный процент на остаток по счету карты теперь составит 6% годовых.
Для клиентов банка, обслуживающихся на тарифах «Премиальная карта», «Элит», «Премиум», «Премиум+», максимальный процент на остаток по счету карты — 7% годовых.
Для клиентов банка, получающих зарплату на карту и обслуживающихся на тарифах «Особый+» и «Специальный+», максимальный процент на остаток по счету карты теперь составит 6% годовых.
Для клиентов банка, обслуживающихся на тарифах «Премиальная карта», «Элит», «Премиум», «Премиум+», максимальный процент на остаток по счету карты — 7% годовых.
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