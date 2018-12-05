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Бывшего сотрудника полиции Екатеринбурга приговорили к 7 годам лишения свободы и штрафу за должностные преступления

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда изменила приговор в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного отдела полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу Александра Швейкина.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в сентябре 2018 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал его виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, за совершение бездействия в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, в крупном размере», а также по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог».



7 декабря 2016 года старший участковый уполномоченный полиции изъял у индивидуального предпринимателя алкогольную продукцию. После этого он потребовал от управляющей магазина передать ему 300 тыс. руб. за возврат изъятой продукции и непривлечение я к административной ответственности.



Управляющая магазином требования выполнила и перевела 50 тыс. руб. на банковскую карту, данные которой ей предоставил сотрудник полиции.



После получения части взятки Швейкин решил привлечь ее к административной ответственности за совершение менее тяжкого административного правонарушения. Он сфальсифицировал протокол в отношении управляющей магазина по части 1 статьи14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».



Швейкин потребовал от предпринимателя перевода оставшейся суммы взятки, однако был задержан сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Свердловской области. В марте 2017 года обвиняемый был уволен. В отношении управляющей магазина отказано в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что именно она заявила о факте взятки, способствовала раскрытию преступления.



Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга назначил Александру Швейкину штраф в размере 2 млн 350 тыс. руб.



Прокуратура обжаловала приговор. Свердловский областной суд назначил Александру Швейкину наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 120 тыс. руб. Приговор в законную силу вступил.

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