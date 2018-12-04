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Регулятор сменил ответственного за Урал
4 декабрь 2018 (15:54)
От нового руководителя региональной структуры Банка России, учитывая его опыт, ждут многого. Кто-то считает, что он поможет повысить статус Урала в финансовой системе, кто-то предполагает, что такое назначение — это угроза для региональных банков, а кто-то думает, что ничего особенно не изменится, и новый глава будет также проводить политику Банка России, как и его предшественники.
Приказом председателя Банка России с 5 декабря 2018 года начальником Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Рустэм Марданов. В Екатеринбурге нового главу управления представит директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Банка России Руслан Вестеровский.
Должность председателя Уральского управления ЦБ была вакантна с февраля, когда ее оставила Ирина Петрова, возглавлявшая ведомство с 2014 года. Она ушла на место начальника Северо-Западного главка ЦБ. С февраля по ноябрь 2018 года исполняющим обязанности начальника Уральского ГУ Банка России был Евгений Барышников, первый заместитель начальника Главного управления.
Считается, что у Рустэма Марданова хорошие отношения с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной — по неофициальным данным, они учились в одном классе. С одной стороны, это может быть на пользу местным банкам, так как через доверенное лицо главы регулятора легче решить какие-то сложные вопросы. С другой — назначение проверенного человека может означать более пристальное внимание к региону со стороны Банка России.
По мнению заместителя председателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, первым шагом на посту руководителя главка в любом случае будет ознакомление с текущей ситуацией.
«Задача нового руководителя в первую очередь — принять дела, познакомиться с коллективами подведомственных регионов. А если принять во внимание, что теперь в ведении ЦБ РФ не только банки, но и страховые компании, ломбарды, МФО, профессиональные участники фондового рынка, то на ознакомление с текущей нормативной базой и положением дел уйдет достаточно много времени», — считает Евгений Болотин.
По его мнению, региональному управлению повезло с новым руководителем, так как он — настоящий профессионал, как никто подходящий на эту должность.
«От руководителя территориального подразделения Банка России сейчас требуется быть очень хорошим экономистом, поскольку задача главных управлений — оценивать экономику на территории. Не так давно Эльвира Набиуллина рассказывала о роли руководителей главков в анализе ситуации с ценами на местах. Главы территориальных подразделений присутствуют при принятии решений, например, по ключевой ставке, и их мнение учитывается. И Рустэм Марданов, который поработал региональным премьер-министром и погрузился в проблемы реальной экономики, в этом отношении идеальная кандидатура», — рассказал Евгений Болотин.
По мнению экспертов, приход Рустэма Марданова на пост главы Уральского ГУ Банка России означает усиление контроля, повышение управляемости регионального подразделения. Это может преследовать как минимум две цели.
С одной стороны, руководство Банка России может считать, что на местах проводится недостаточная работа по соблюдению надлежащего контроля. Чего стоит, например, растянутое во времени падение Уралтрансбанка, который мог месяцами нарушать нормативы регулятора и при этом принимать деньги у населения и хранить средства Пенсионного фонда. В этом случае от нового руководителя стоит ожидать усиления контроля за деятельностью местных банков.
Стоит отметить, что процесс «зачистки» банковского сектора еще не окончен. ЦБ РФ за пять лет отозвал лицензии у более чем 400 банков и санировал более 30 кредитных организаций, в том числе три очень крупные банковские группы, рассказывала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов Казахстана. В мае 2018 года глава регулятора говорила, что ЦБ проводит процесс оздоровления банковского сектора в течение двух-трех лет.
«Большая часть работы по очищению банковского сектора выполнена, и в течение двух-трех лет она будет завершена полностью», — отмечала Э. Набиуллина.
Есть предположение, что Банк России после присоединения к подконтрольному Фонду консолидации банковского сектора (ФБКС) таких крупных банковских групп, как Бинбанк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк, считает, что ему удалось навести порядок среди крупнейших федеральных кредитных организаций. Теперь более тщательной проверке будут подвергнуты банки на региональном уровне.
По второй версии, укрепление региональной денежно-кредитной системы необходимо регулятору ввиду прогнозируемого ухудшения финансового положения населения и бизнеса в 2019 году. УрБК уже писал о том, что 2018 год покажется стабильным и «сытным», на фоне тех финансовых неприятностей, которые ожидают россиян в следующем году. Поэтому, возможно, было принято решение укрепить доверенным лицом Центробанка регион, важный с точки зрения промышленности и финансовой системы.
Есть и еще одна версия, согласно которой назначение Рустэма Марданова связано с тем, что он в качестве руководителя в Башкирии зарекомендовал себя как хороший управленец, и его, через пост главы Уральского ГУ ЦБ РФ, готовят для какой-то федеральной должности.
В любом случае, по первым шагам на посту главы Рустэма Марданова можно будет увидеть, в каком направлении он поведет Уральское ГУ ЦБ РФ, и насколько большим будет его влияние.
Напомним, что Рустэм Марданов окончил Уфимский авиационный институт (УАИ). Карьеру начинал инженером кафедры экономики и организации машиностроительного производства этого вуза. С 1995 года начал работать в Нацбанке Башкирии, где прошел путь до должности заместителя председателя банка. В 1998-2000 годах работал в правительстве республики в должности первого заместителя министра экономики и антимонопольной политики. Затем вернулся в Нацбанк, спустя два года его возглавил. В 2013 году вновь получил приглашение в правительство республики: вначале стал первым вице-премьером, в 2015 году — премьер-министром.
Уральское ГУ ЦБ РФ создано в июне 2014 года. Контролирует деятельность банков, работающих в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области.
Фотография с сайта правительства республики Башкортостан
Приказом председателя Банка России с 5 декабря 2018 года начальником Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначен Рустэм Марданов. В Екатеринбурге нового главу управления представит директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Банка России Руслан Вестеровский.
Должность председателя Уральского управления ЦБ была вакантна с февраля, когда ее оставила Ирина Петрова, возглавлявшая ведомство с 2014 года. Она ушла на место начальника Северо-Западного главка ЦБ. С февраля по ноябрь 2018 года исполняющим обязанности начальника Уральского ГУ Банка России был Евгений Барышников, первый заместитель начальника Главного управления.
Считается, что у Рустэма Марданова хорошие отношения с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной — по неофициальным данным, они учились в одном классе. С одной стороны, это может быть на пользу местным банкам, так как через доверенное лицо главы регулятора легче решить какие-то сложные вопросы. С другой — назначение проверенного человека может означать более пристальное внимание к региону со стороны Банка России.
По мнению заместителя председателя Уральского банковского союза Евгения Болотина, первым шагом на посту руководителя главка в любом случае будет ознакомление с текущей ситуацией.
«Задача нового руководителя в первую очередь — принять дела, познакомиться с коллективами подведомственных регионов. А если принять во внимание, что теперь в ведении ЦБ РФ не только банки, но и страховые компании, ломбарды, МФО, профессиональные участники фондового рынка, то на ознакомление с текущей нормативной базой и положением дел уйдет достаточно много времени», — считает Евгений Болотин.
По его мнению, региональному управлению повезло с новым руководителем, так как он — настоящий профессионал, как никто подходящий на эту должность.
«От руководителя территориального подразделения Банка России сейчас требуется быть очень хорошим экономистом, поскольку задача главных управлений — оценивать экономику на территории. Не так давно Эльвира Набиуллина рассказывала о роли руководителей главков в анализе ситуации с ценами на местах. Главы территориальных подразделений присутствуют при принятии решений, например, по ключевой ставке, и их мнение учитывается. И Рустэм Марданов, который поработал региональным премьер-министром и погрузился в проблемы реальной экономики, в этом отношении идеальная кандидатура», — рассказал Евгений Болотин.
По мнению экспертов, приход Рустэма Марданова на пост главы Уральского ГУ Банка России означает усиление контроля, повышение управляемости регионального подразделения. Это может преследовать как минимум две цели.
С одной стороны, руководство Банка России может считать, что на местах проводится недостаточная работа по соблюдению надлежащего контроля. Чего стоит, например, растянутое во времени падение Уралтрансбанка, который мог месяцами нарушать нормативы регулятора и при этом принимать деньги у населения и хранить средства Пенсионного фонда. В этом случае от нового руководителя стоит ожидать усиления контроля за деятельностью местных банков.
Стоит отметить, что процесс «зачистки» банковского сектора еще не окончен. ЦБ РФ за пять лет отозвал лицензии у более чем 400 банков и санировал более 30 кредитных организаций, в том числе три очень крупные банковские группы, рассказывала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на конгрессе финансистов Казахстана. В мае 2018 года глава регулятора говорила, что ЦБ проводит процесс оздоровления банковского сектора в течение двух-трех лет.
«Большая часть работы по очищению банковского сектора выполнена, и в течение двух-трех лет она будет завершена полностью», — отмечала Э. Набиуллина.
Есть предположение, что Банк России после присоединения к подконтрольному Фонду консолидации банковского сектора (ФБКС) таких крупных банковских групп, как Бинбанк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк, считает, что ему удалось навести порядок среди крупнейших федеральных кредитных организаций. Теперь более тщательной проверке будут подвергнуты банки на региональном уровне.
По второй версии, укрепление региональной денежно-кредитной системы необходимо регулятору ввиду прогнозируемого ухудшения финансового положения населения и бизнеса в 2019 году. УрБК уже писал о том, что 2018 год покажется стабильным и «сытным», на фоне тех финансовых неприятностей, которые ожидают россиян в следующем году. Поэтому, возможно, было принято решение укрепить доверенным лицом Центробанка регион, важный с точки зрения промышленности и финансовой системы.
Есть и еще одна версия, согласно которой назначение Рустэма Марданова связано с тем, что он в качестве руководителя в Башкирии зарекомендовал себя как хороший управленец, и его, через пост главы Уральского ГУ ЦБ РФ, готовят для какой-то федеральной должности.
В любом случае, по первым шагам на посту главы Рустэма Марданова можно будет увидеть, в каком направлении он поведет Уральское ГУ ЦБ РФ, и насколько большим будет его влияние.
Напомним, что Рустэм Марданов окончил Уфимский авиационный институт (УАИ). Карьеру начинал инженером кафедры экономики и организации машиностроительного производства этого вуза. С 1995 года начал работать в Нацбанке Башкирии, где прошел путь до должности заместителя председателя банка. В 1998-2000 годах работал в правительстве республики в должности первого заместителя министра экономики и антимонопольной политики. Затем вернулся в Нацбанк, спустя два года его возглавил. В 2013 году вновь получил приглашение в правительство республики: вначале стал первым вице-премьером, в 2015 году — премьер-министром.
Уральское ГУ ЦБ РФ создано в июне 2014 года. Контролирует деятельность банков, работающих в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае, Башкирии и Оренбургской области.
Фотография с сайта правительства республики Башкортостан
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