Новости дня

ЕВРАЗ приобрел самоходную технику для шахт Распадской угольной компании

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. ЕВРАЗ приобрел для шахт Распадской угольной компании новый комплект монтажно-транспортной техники: самоходные машины, пневмоколесные тягачи. Их использование повысит безопасность перемонтажа добычного оборудования, сократит сроки его проведения в среднем на 8-10 дней, сообщают в пресс-службе компании.



Испытания самоходных машин прошли на шахте «Усковская». С их помощью провели перемонтаж секций механизированной крепи из отработанной лавы 50-06 в лаву 50-20. Горняки оценили технические возможности машин и требования к подготовке горных выработок. Новая технология позволила отказаться от применения канатных лебедок — более трудоёмкого и травмоопасного метода перемонтажа.



В 2019 году самоходные машины в комплексе с пневмоколесными тягачами планируется ввести в промышленную эксплуатацию на шахте «Распадская». Сейчас в вентиляционном штреке 4-6-37 «Распадской» строят подземную автодорогу, по которой тягачи будут перевозить секции. Завершить строительство дороги планируется к запуску лавы 4-6-35 летом 2019 года. Перемонтаж добычного оборудования проведут по новой технологии с использованием полного комплекта монтажно-транспортного оборудования.



Инвестиции в новое оборудование составили около 300 млн руб.



Шахты «Усковская» и «Распадская» находятся под управлением ООО «Распадская угольная компания», которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ПАО «Распадская» и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (входят в состав ЕВРАЗа).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: