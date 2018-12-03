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«Уральские авиалинии» открывают рейс из Санкт-Петербурга в Алматы
3 декабрь 2018 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс Санкт-Петербург — Алматы — Санкт-Петербург с 24 декабря 2018 года. Рейсам присвоены номера У6-2523/2524, они будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, цена авиабилета в одну сторону — от 15 678 руб. (или от 206 евро), за полет туда-обратно — от 27 608 руб. (или от 363 евро). В стоимость включены багаж, питание и все сборы.
«В декабре этого года на карте маршрутов авиакомпании появится еще одна страна. Прямые полеты в Алматы откроют дополнительные возможности для путешествий как для жителей Северной столицы, так и Казахстана», — отметил первый заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.
«24 декабря открывается еще один рейс в Алматы: из подмосковного аэропорта Жуковский, который будет выполняться по будням. Перелеты обслуживаются авиалайнерами производства французского концерна Airbus. Полет будет удобным и комфортным благодаря салонам эконом- и бизнес-класса», — говорится в сообщении.
Билеты в Алматы уже в продаже на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, цена авиабилета в одну сторону — от 15 678 руб. (или от 206 евро), за полет туда-обратно — от 27 608 руб. (или от 363 евро). В стоимость включены багаж, питание и все сборы.
«В декабре этого года на карте маршрутов авиакомпании появится еще одна страна. Прямые полеты в Алматы откроют дополнительные возможности для путешествий как для жителей Северной столицы, так и Казахстана», — отметил первый заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.
«24 декабря открывается еще один рейс в Алматы: из подмосковного аэропорта Жуковский, который будет выполняться по будням. Перелеты обслуживаются авиалайнерами производства французского концерна Airbus. Полет будет удобным и комфортным благодаря салонам эконом- и бизнес-класса», — говорится в сообщении.
Билеты в Алматы уже в продаже на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.
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