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На Кольцовской таможне у жительницы Китая изъяли незадекларированную партию меховых шапок
3 декабрь 2018 (15:28)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Жительница Китая попыталась провезти через Кольцовскую таможню товарную партию головных уборов без декларации. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
С чемоданами женщина прошла в «зеленый коридор», где ее остановили таможенники. Подозрение вызвала сумка весом примерно 15 кг, в которой находились 60 меховых шапок.
«По правилам каждый человек может провозить не более 50 кг багажа для личного пользования. Но товарные партии видно сразу: это однотипные изделия разных размеров. Да и сама владелица не скрывала, что работает на рынке, а головные уборы везла на продажу. Только вот о том, что нужно было заполнить декларацию и оплатить пошлину, она не знала», — пояснили в пресс-службе.
Головные уборы таможенники изъяли для определения стоимости, в зависимости от этого женщине будет назначен штраф.
С чемоданами женщина прошла в «зеленый коридор», где ее остановили таможенники. Подозрение вызвала сумка весом примерно 15 кг, в которой находились 60 меховых шапок.
«По правилам каждый человек может провозить не более 50 кг багажа для личного пользования. Но товарные партии видно сразу: это однотипные изделия разных размеров. Да и сама владелица не скрывала, что работает на рынке, а головные уборы везла на продажу. Только вот о том, что нужно было заполнить декларацию и оплатить пошлину, она не знала», — пояснили в пресс-службе.
Головные уборы таможенники изъяли для определения стоимости, в зависимости от этого женщине будет назначен штраф.
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