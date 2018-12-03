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На Кольцовской таможне у жительницы Китая изъяли незадекларированную партию меховых шапок

3 декабрь 2018 (15:28)

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Жительница Китая попыталась провезти через Кольцовскую таможню товарную партию головных уборов без декларации. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

С чемоданами женщина прошла в «зеленый коридор», где ее остановили таможенники. Подозрение вызвала сумка весом примерно 15 кг, в которой находились 60 меховых шапок.

«По правилам каждый человек может провозить не более 50 кг багажа для личного пользования. Но товарные партии видно сразу: это однотипные изделия разных размеров. Да и сама владелица не скрывала, что работает на рынке, а головные уборы везла на продажу. Только вот о том, что нужно было заполнить декларацию и оплатить пошлину, она не знала», — пояснили в пресс-службе.

Головные уборы таможенники изъяли для определения стоимости, в зависимости от этого женщине будет назначен штраф.

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