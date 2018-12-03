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Арбитражный суд Свердловской области сохранил ЕМУП «Спецавтобаза» полномочия регоператора

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск ООО «Компания «Рифей» об отмене итогов торгов по выбору регионального оператора Восточной зоны Свердловской области. Резолютивная часть решения размещена в картотеке суда.



Заявление от истца поступило в суд 9 октября 2018 года. Ответчиками выступали победитель торгов — екатеринбургское МУП «Спецавтобаза» и областное министерство энергетики и ЖКХ.



В ходе судебного разбирательства ООО «Компания «Рифей» добилось введения обеспечительных мер по иску — муниципальному предприятию запретили заключать договора на вывоз отходов. 20 ноября Арбитражный суд Свердловской области по инициативе компании отменил обеспечительные меры.



Отметим, что ООО «Компания «Рифей» (которое связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова) является регоператором Северной зоны Свердловской области, а также обслуживает Курганскую область.

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