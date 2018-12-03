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Арбитражный суд Свердловской области сохранил ЕМУП «Спецавтобаза» полномочия регоператора
3 декабрь 2018 (13:59)
УрБК, Екатеринбург, 03.12.2018. Арбитражный суд Свердловской области отклонил иск ООО «Компания «Рифей» об отмене итогов торгов по выбору регионального оператора Восточной зоны Свердловской области. Резолютивная часть решения размещена в картотеке суда.
Заявление от истца поступило в суд 9 октября 2018 года. Ответчиками выступали победитель торгов — екатеринбургское МУП «Спецавтобаза» и областное министерство энергетики и ЖКХ.
В ходе судебного разбирательства ООО «Компания «Рифей» добилось введения обеспечительных мер по иску — муниципальному предприятию запретили заключать договора на вывоз отходов. 20 ноября Арбитражный суд Свердловской области по инициативе компании отменил обеспечительные меры.
Отметим, что ООО «Компания «Рифей» (которое связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова) является регоператором Северной зоны Свердловской области, а также обслуживает Курганскую область.
Заявление от истца поступило в суд 9 октября 2018 года. Ответчиками выступали победитель торгов — екатеринбургское МУП «Спецавтобаза» и областное министерство энергетики и ЖКХ.
В ходе судебного разбирательства ООО «Компания «Рифей» добилось введения обеспечительных мер по иску — муниципальному предприятию запретили заключать договора на вывоз отходов. 20 ноября Арбитражный суд Свердловской области по инициативе компании отменил обеспечительные меры.
Отметим, что ООО «Компания «Рифей» (которое связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова) является регоператором Северной зоны Свердловской области, а также обслуживает Курганскую область.
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