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В Свердловской области утвердили схему для работы с коммунальными отходами
30 ноябрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. В Свердловской области утверждена новая редакция территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает департамент информационной политики региона.
В документе актуализированы нормативы накопления отходов, общие объемы образования ТКО, данные о количестве лицензированных полигонов и контейнерных площадок в населенных пунктах области. Опираясь на терсхему, с 1 января 2019 года должны начать работу по вывозу и утилизации мусора региональные операторы.
«В новую областную территориальную схему по обращению с ТКО внесены 40 полигонов, включенных в госреестр. Это составляет около 12% от общего количества действующих сегодня объектов», — говорится в сообщении.
Отметим, что в декабре 2018 года Региональная энергетическая комиссия должна утвердить тариф на вывоз мусора для каждой из зон Свердловской области (Восточной, Западной и Северной).
В документе актуализированы нормативы накопления отходов, общие объемы образования ТКО, данные о количестве лицензированных полигонов и контейнерных площадок в населенных пунктах области. Опираясь на терсхему, с 1 января 2019 года должны начать работу по вывозу и утилизации мусора региональные операторы.
«В новую областную территориальную схему по обращению с ТКО внесены 40 полигонов, включенных в госреестр. Это составляет около 12% от общего количества действующих сегодня объектов», — говорится в сообщении.
Отметим, что в декабре 2018 года Региональная энергетическая комиссия должна утвердить тариф на вывоз мусора для каждой из зон Свердловской области (Восточной, Западной и Северной).
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