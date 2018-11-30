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Суд признал банкротом компанию «Сортсталь» в Серове

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Сортсталь» (г. Серов) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Предприятие зарегистрировано в 2004 году. Компания осуществляет деятельность агента по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами.



С иском о собственном банкротстве ООО «Сортсталь» обратилось в суд в августе 2018 года. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 49 млн 877 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Сортсталь» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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