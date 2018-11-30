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Правительство РФ предлагает привлечь на работу в 2019 году на 19% меньше иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. Правительство РФ предлагает привлечь на работу почти 144,6 тыс. иностранцев в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Татьяну Голикову.



«Проектом предлагается определить потребность на 2019 год в привлечении иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, в количестве 144 583 человек. Также предлагается утвердить объемы квот на следующий год на выдачу разрешений на работу и приглашений на въезд в Россию. Потребность в иностранной рабочей силе на следующий год была определена на основании предложений регионов, а также сформирована с условием приоритетного предоставления рабочих мест российским работникам», — отметила Т. Голикова, уточнив, что по сравнению с текущим годом на 2019 год предлагается привлечь на 19% меньше иностранных работников.



По словам заместителя председателя правительства РФ, текущая ситуация в экономике России характеризуется превышением спроса на рабочую силу над ее предложением.



«Приведу некоторые цифры. Так, по данным Минтруда, количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 27 ноября 2018 года составило 1,6 млн единиц, увеличившись с начала года на 16,4%. При этом уровень регистрируемой безработицы на эту дату составил 652,9 тыс. человек, снизившись с начала года на 15,8%», — уточнила Т. Голикова.

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