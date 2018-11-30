Новости дня

В Челябинской области через границу не пропустили 4,5 тонны колбасы и 500 килограмм сгущенного молока

30 ноябрь 2018 (14:00)

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. Сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской области не пропустили на многостороннем автомобильном пункте «Бугристое» партию продуктов питания.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, с территории России в Казахстан попытались вывезти 4,5 т колбасных изделий и 564 кг сгущенного молока и сливок. Уроженец города Еманжелинска, пытавшийся вывезти продукты питания, не предоставил ветеринарно-сопроводительных документов.

Партию сгущенного молока и колбасных изделий сотрудники надзорного ведомства вернули в пункт отправления для оформления документов.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: