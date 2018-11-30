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В международном аэропорту «Челябинск» начали возводить новый аэродром
30 ноябрь 2018 (12:36)
УрБК, Челябинск, 30.11.2018. В международном аэропорту «Челябинск» начались работы по обновлению аэродромного комплекса. Реконструкция приурочена к саммитам ШОС и БРИКС, которые примет столица Южного Урала в 2020 году, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области.
В результате модернизации аэродром получит третью категорию ИКАО и, следовательно, право принимать любые самолеты при любых погодных условиях. В России третью категорию имеют лишь несколько аэропортов, в том числе Шереметьево, Домодедово и Пулково.
«В активной фазе находится подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Строится новый терминал аэропорта, начата реконструкция аэродрома. Мы работаем в графике, чтобы в 2020 году наш аэропорт мог принять все 30 международных делегаций и гостей. Нам удалось добиться переноса финансирования из федерального бюджета, и 1 млрд 200 млн руб. были выделены Челябинску на реконструкцию аэродрома уже в текущем году. Это произошло благодаря тому, что город примет саммиты ШОС и БРИКС. Теперь Челябинский аэропорт преобразится, получит третью категорию ИКАО. Эта система позволяет минимизировать риски и в сложных погодных условиях принимать борты в режиме «автопилот». Наследием саммитов для южноуральцев станет современный международный аэропорт», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Стоимость проекта по обновлению челябинского аэродромного комплекса составляет 3 млрд руб. Средства направляются из федерального бюджета. В ходе реконструкции аэродрома на первом этапе планируется модернизация перрона, расширение существующего перрона, строительство 28 мест для стоянки воздушных судов среднего класса. В рамках второго этапа планируется строительство дополнительных мест-стоянок для самолетов, рулежных дорожек.
Реконструкцию челябинского аэропорта проводит компания «Центродорстрой». Подрядчик утверждает, что, несмотря на сложности, все работы будут выполнены в надлежащем качестве.
На сегодняшний день на строительную площадку завезена техника, идет обустройство штаба подрядной организации, демонтируется старое покрытие аэродрома.
В результате модернизации аэродром получит третью категорию ИКАО и, следовательно, право принимать любые самолеты при любых погодных условиях. В России третью категорию имеют лишь несколько аэропортов, в том числе Шереметьево, Домодедово и Пулково.
«В активной фазе находится подготовка Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС. Строится новый терминал аэропорта, начата реконструкция аэродрома. Мы работаем в графике, чтобы в 2020 году наш аэропорт мог принять все 30 международных делегаций и гостей. Нам удалось добиться переноса финансирования из федерального бюджета, и 1 млрд 200 млн руб. были выделены Челябинску на реконструкцию аэродрома уже в текущем году. Это произошло благодаря тому, что город примет саммиты ШОС и БРИКС. Теперь Челябинский аэропорт преобразится, получит третью категорию ИКАО. Эта система позволяет минимизировать риски и в сложных погодных условиях принимать борты в режиме «автопилот». Наследием саммитов для южноуральцев станет современный международный аэропорт», — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Стоимость проекта по обновлению челябинского аэродромного комплекса составляет 3 млрд руб. Средства направляются из федерального бюджета. В ходе реконструкции аэродрома на первом этапе планируется модернизация перрона, расширение существующего перрона, строительство 28 мест для стоянки воздушных судов среднего класса. В рамках второго этапа планируется строительство дополнительных мест-стоянок для самолетов, рулежных дорожек.
Реконструкцию челябинского аэропорта проводит компания «Центродорстрой». Подрядчик утверждает, что, несмотря на сложности, все работы будут выполнены в надлежащем качестве.
На сегодняшний день на строительную площадку завезена техника, идет обустройство штаба подрядной организации, демонтируется старое покрытие аэродрома.
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