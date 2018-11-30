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Банк России выявил существование физлиц — скупщиков крупных сумм валюты

УрБК, Москва, 30.11.2018. По мнению ЦБ РФ, все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными, при этом сделки проводят физлица. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Банка России.



Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают — что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ РФ. Они покупают валюту на крупные суммы — как правило, не менее 100 тыс. долл. США за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно, продолжает ЦБ. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня. Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали.



«По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», — сообщается в публикации со слов представителя Банка России.



Просмотрев видеозаписи из отделений банков, ЦБ РФ выяснил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета. Проверка источников происхождения средств, на которые покупается валюта, проводилась формально: банки, как правило, ограничиваются фиксированием в анкетах клиентов стандартных сведений — личные накопления, зарплата, доходы от предпринимательской деятельности — без документального подтверждения и сопоставления с суммами операций.



По мнению представителя Банка России, такие сделки проводятся для снабжения наличной валютой нелегальных обменников, которые обслуживают теневой сектор экономики. В письме регулятор указал, что в обменные пункты обращаются лица со значительными суммами неинкассированной выручки. Также такие операции могут проводиться в коррупционных и других незаконных целях, указывает регулятор.



Банк России рекомендовал банкам актуализировать антиотмывочные процедуры — доработать порядок проверки происхождения средств клиентов. Регулятор также напомнил банкам, что они вправе отказать клиенту в выполнении сделки, если тот не предоставляет необходимые документы, либо если банк просто усомнился в чистоте его операции.



При выявлении таких операций регулятор может применить меры надзорного реагирования в соответствии со статьей 74 закона о ЦБ. В ней указано, что Банк России может вводить ограничения и запреты для банков и даже отозвать лицензию.

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