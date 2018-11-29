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«Уральские авиалинии» открывают новый регулярный рейс по маршруту Волгоград — Ташкент — Волгоград
29 ноябрь 2018 (15:47)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает еще один рейс в Ташкент. Прямые полеты по маршруту Волгоград — Ташкент — Волгоград начнутся 11 декабря 2018 года. Стоимость перелета в одну сторону составляет от 137 евро (или от 10 тыс. 240 руб.).
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, выполнение рейса в расписании запланировано по вторникам: из Ташкента рейс У6-2670 вылетает в 11.10, прилетает в Волгоград в 13.45, время в пути — 3 часа 35 минут. Рейс У6-2669 вылетает из Волгограда в 05.35, прилетает в Ташкент в 09.40, время в пути — 3 часа 5 минут.
«Авиакомпания активно расширяет маршрутную сеть из Узбекистана. Так, в этом году были открыты рейсы из Ташкента в Анапу, Волгоград, Ростов-на-Дону и Сочи», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города. Оплатить билеты можно бонусами программы «Крылья». Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на сайте. Каждый новичок получает 500 руб. приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку.
Как сообщает пресс-служба авиакомпании, выполнение рейса в расписании запланировано по вторникам: из Ташкента рейс У6-2670 вылетает в 11.10, прилетает в Волгоград в 13.45, время в пути — 3 часа 35 минут. Рейс У6-2669 вылетает из Волгограда в 05.35, прилетает в Ташкент в 09.40, время в пути — 3 часа 5 минут.
«Авиакомпания активно расширяет маршрутную сеть из Узбекистана. Так, в этом году были открыты рейсы из Ташкента в Анапу, Волгоград, Ростов-на-Дону и Сочи», — говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города. Оплатить билеты можно бонусами программы «Крылья». Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться на сайте. Каждый новичок получает 500 руб. приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку.
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