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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал низкопольность недостатком новых трамваев «Уралтрансмаша»
29 ноябрь 2018 (12:23)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал низкопольность недостатком новых трамваев 71-407, которые поставил АО «Уралтрансмаш» (входит в АО «НПК «Уралвагонзавод»).
По словам главы города, часть остановок в Екатеринбурге приспособлена по своей конструкции к трамваям с высотой пола 30 см. У модели 71-407 высота пола составляет 11 см. В этой связи несколько остановок в городе, по оценке А. Высокинского, придется «срыть».
Глава Екатеринбурга добавил, что с 1 декабря 2018 года на городские маршруты выйдут пять новых трамваев модели 71-407. Еще 60 вагонов планируется закупить в 2019 году.
По словам главы города, часть остановок в Екатеринбурге приспособлена по своей конструкции к трамваям с высотой пола 30 см. У модели 71-407 высота пола составляет 11 см. В этой связи несколько остановок в городе, по оценке А. Высокинского, придется «срыть».
Глава Екатеринбурга добавил, что с 1 декабря 2018 года на городские маршруты выйдут пять новых трамваев модели 71-407. Еще 60 вагонов планируется закупить в 2019 году.
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