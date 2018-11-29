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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский анонсировал пересмотр тарифа на проезд в общественном транспорте

29 ноябрь 2018 (11:43)

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о планах администрации города пересмотреть тариф на проезд в общественном транспорте. Об этом А. Высокинский сказал 28 ноября 2018 года на презентации новых трамваев «Уралтрансмаша» (входит в АО «НПК «Уралвагонзавод») в Западном депо ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление».

По словам главы города, существующий тариф — 28 руб. за одну поездку — не окупает затраты перевозчиков. Насколько планируется увеличить стоимость проезда, Александр Высокинский не уточнил. Глава Екатеринбурга добавил, что появление новых трамваев в городе убедит горожан в необходимости пересмотреть тариф.

«Тот вариант, что мы увеличим тариф, а потом появятся трамваи, граждане не примут. Люди должны видеть новые машины, за которые мы будем рассчитываться за счет тарифов. Поэтому даже если и будет рост, то это будет рост в обмен на большое количество трамваев», — пояснил глава города.

Ранее Александр Высокинский заявлял, что себестоимость одной поездки в общественном транспорте Екатеринбурга составляет 50 руб.

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