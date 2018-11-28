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Ремонтные бригады устраняют повреждение труб отопления в Екатеринбурге на ул. Победы
28 ноябрь 2018 (12:42)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) устраняют повреждение труб отопления и горячего водоснабжения на ул. Победы.
Как сообщает пресс-служба ЕТК, работы ведутся без отключения потребителей. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут обеспечиваться со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около плюс 50-ти градусов.
«Выход воды на поверхность зафиксирован около 11.00. Ремонтные бригады локализовали повреждение и приступили к устранению. Специалисты приложат все усилия, чтобы завершить ремонт в максимально сжатые сроки, после чего параметры теплоснабжения и ГВС будут полностью восстановлены», — указано в сообщении.
Как сообщает пресс-служба ЕТК, работы ведутся без отключения потребителей. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут обеспечиваться со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около плюс 50-ти градусов.
«Выход воды на поверхность зафиксирован около 11.00. Ремонтные бригады локализовали повреждение и приступили к устранению. Специалисты приложат все усилия, чтобы завершить ремонт в максимально сжатые сроки, после чего параметры теплоснабжения и ГВС будут полностью восстановлены», — указано в сообщении.
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