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Ремонтные бригады устраняют повреждение труб отопления в Екатеринбурге на ул. Победы

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) устраняют повреждение труб отопления и горячего водоснабжения на ул. Победы.



Как сообщает пресс-служба ЕТК, работы ведутся без отключения потребителей. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут обеспечиваться со сниженными параметрами: температура подаваемой воды составит около плюс 50-ти градусов.



«Выход воды на поверхность зафиксирован около 11.00. Ремонтные бригады локализовали повреждение и приступили к устранению. Специалисты приложат все усилия, чтобы завершить ремонт в максимально сжатые сроки, после чего параметры теплоснабжения и ГВС будут полностью восстановлены», — указано в сообщении.

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