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«Уральские авиалинии» увеличивают частоту рейсов по маршруту «Москва — Навои — Москва»

28 ноябрь 2018 (09:28)

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает количество рейсов в узбекский город Навои до трех раз в неделю. Рейс У6-2129/2130 по маршруту «Москва — Навои — Москва» будет выполняться с 16 декабря 2018 года по средам и воскресеньям. Остается в расписании и традиционный рейс У6-2435/2436, который летает по понедельникам.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, стоимость авиабилетов по тарифу «Эконом» (включает багаж до 23 кг, ручную кладь до 5 кг, питание и все сборы) Москва — Навои — от 126 евро, Навои — Москва — от 133 евро.

Все рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» выполняются на комфортабельных самолетах производства европейского концерна Airbus.

Билеты уже в продаже на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по телефону call-центра авиакомпании: 8-800-7700-262, а также в авиакассах. Путешественники могут сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья». А все, кто еще не вступил в программу, могут получить скидку в виде приветственных бонусов в 500 руб. при регистрации в программе. Один бонус равен одному рублю.

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