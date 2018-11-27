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В 2019 году Свердловская область получит почти 2 млрд рублей на ремонт дорог

УрБК Екатеринбург, 27.11.2018. Почти 2 млрд руб. поступят в бюджет Свердловской области из федеральной казны в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства будут направлены на ремонт и обустройство улиц Екатеринбурга, Нижнего Тагила и региональной дорожной сети.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства подготовлен проект постановления об иных межбюджетных трансфертах из федерального бюджета в 2019 году. Согласно документу, в область поступит 1,9 млрд руб. на реализацию нового нацпроекта, разработанному в соответствие с майским указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».



В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 млрд руб. будет направлен Екатеринбургу на ремонт и развитие улично-дорожной сети. Нижний Тагил получит 576 млн руб. На ремонт и обустройство автодорог региональной сети будет направлено 328 млн руб. из федерального бюджета.

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