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Количество подключенных в УБРиР терминалов для безналичной оплаты увеличилось на 31%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. Эксперты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) наблюдают бурный рост спроса на эквайринг. За 10 месяцев 2018 года количество подключенных POS-терминалов для безналичной оплаты увеличилось на 31% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, а обороты по терминалам выросли на 32%. Наиболее активно эквайринг подключают предприятия общепита и продуктовые магазины.



Как сообщает пресс-служба УБРиР, драйвером взрывной динамики, по заключению аналитиков банка, стала акция «Эквайринг — Сбрось лишнее!», которую УБРиР запустил в мае 2018 года. Когда стартовала акция, ежедневное количество подключений эквайринга выросло на 68% по сравнению с периодом до ее запуска.



В рамках предложения «Эквайринг — Сбрось лишнее!» предпринимателю бесплатно предоставят терминал. Комиссия для предпринимателя фиксированная: 1%, когда покупатели расплачиваются картами УБРиР, 1,6% — при расчетах по картам других банков, а при отсутствии оборотов вообще не взимается.



Кроме того, бизнесмены получают доступ в интернет-банк Light для управления эквайринговыми оборотами и аналитики по ним. В личном кабинете можно выгружать выписки по операциям, отслеживать суммы комиссий и делать возвраты денег покупателям. А для того, чтобы всегда были деньги на закуп товаров или сырья, особенно в пик новогодних распродаж, бизнес-клиентам УБРиР доступна возможность кредитования счета до 1 млн руб. на специальных условиях. Для оформления эквайринга необходимо открыть счет в УБРиР по специальному тарифу.



«Акция «Эквайринг — Сбрось лишнее!» оказалась настолько востребованной у клиентов, что мы решили сделать это предложение постоянным. Приятно видеть, как бизнес начинает расти c нашими сервисами: ведь без эквайринга бизнес в сфере услуг может терять в среднем до 30% выручки», — рассказала управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

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