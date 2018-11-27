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В Верхотурье будут судить группу из семи человек по подозрению в хищении нефти на 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области завершили производство по двум уголовным делам в отношении семи граждан 1965, 1968, 1972, 1984, 1991, 1994 и 1997 годов рождения. Они обвиняются в хищениях нефти из магистральных трубопроводов при помощи незаконных врезок. Сумма ущерба составила более 4 млн руб.



Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в 2017 году 45-летний ранее судимый за имущественные преступления уроженец города Реж создал организованную группу для совершения краж нефти на территории Верхотурского района. Нефть хранили на арендованной промышленной базе, а реализовывали ее под видом печного топлива.



Представители МВД расследовали уголовные дела по пункту «а» части 4 статьи 158 и пунктам «а, б» части 4 той же статьи УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Наказание по ним предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.



«В настоящее время 15 томов уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Верхотурский городской суд», — рассказал Валерий Горелых.

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